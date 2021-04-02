/625373/كل-الفرص-لصالح-الإسماعيلي-الإنتاج-ودجلة-يمنحا-الدروايش-فرصة-العودة

حقق وادي دجلة تعادلا مع الإنتاج الحربي في إفتتاح عودة المباريات للدوري الممتاز عقب فترة التوقف الدولي، وأنتهت المباراة بدون أهداف بين الفريقين في المواجهة التي جمعت الثنائي على ملعب الأهلي weالسلام.

ورفع الإنتاج الحربي رصيده للنقطة 11 لكنه ظل في مؤخرة جدول الدوري الممتاز متساويا مع الإسماعيلي في نفس الرصيد من النقاط، لكنه منح الدروايش فرصة كبيرة في تعويض فارق النقاط والإنطلاق في جدول الترتيب.

ورفع وادي دجلة رصيده للنقطة 14 في جدول ترتيب الدوري، ويحتل الفريق المركز السادس عشر من جدول الدوري الممتاز، قبل الإسماعيلي صاحب المركز السابع عشر ليمنح الفريق الأصفر فرصة لتعويض فارق النقاط.

ويخوض الإسماعيلي أولى مواجهات الفريق الأصفر الرسمية تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني الجديد للدروايش أمام سيراميكا كليوباترا في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز بعد العودة من التوقف الدولي.

وتنطلق صافرة بداية مباراة بين الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا في تمام التاسعة من مساء غد السبت على ملعب الإسماعيلي في مباراة يسعى خلالها أبناء الدروايش في تحقيق الفوز والعودة من جديد للقب بطولة الدوري الممتاز.

وعلم دوت الخليج أن الجهاز الفني للإسماعيلي يعمل على إختيار أبرز العناصر لبدء مباراة الغد أمام سيراميكا كليوباترا في إطار منافسات الدوري الممتاز، كما سيعمل إيهاب جلال المدرب الجديد للدروايش على عنصر المفاجأة في مباراة الغد.

الإسماعيلي يواجه سيراميكا كليوباترا

ومن المقرر أن يدخل الإسماعيلي مباراة الغد أمام سيراميكا كليوباترا بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد فوزي. خط الدفاع: حسين السيد، أحمد كاستيلو، محمد هاشم، محمد بيومي. خط الوسط: عماد حمدي، محمود عبد العاطي “دونجا”. خط الهجوم: آري بابل ، شكري نجيب، فخر الدين بن يوسف، بينسون شيلونجو .

ويدخل الإسماعيلي مباراة سيراميكا كليوباترا بقائمة أعلنها إيهاب جلال المدير الفني الجديد وفي أول مهمة رسمية مع الدروايش وشهدت تواجد الانجولي آري بابل بعد عودته إلى الاسماعيلية و انتهاء معسكر منتخب بلاده.

و جاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي ، محمد فوزي

خط الدفاع : حسين السيد ، عبد الله جمعة، رضوان شريفي ، محمد عمار ، محمد هاشم، احمد كاستيلو، مروان الصحراوي.

خط الوسط : احمد مدبولي، محمود دونجا، عماد حمدي، محمد حسن، محمد عادل، نادر رمضان، عمر الوحش، مصطفى فارس، محمد بيومي، زياد طارق، مدحت فقوسة .

خط الهجوم: محمد الشامي، شكري نجيب، بينسون شيلونجو، آري بابل، فخر الدين بن يوسف.