/625374/أول-تعليق-لموسيماني-على-تولى-تدريب-منتخب-جنوب-إفريقيا

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على قوة المباراة أمام المريخ السوداني، مؤكدا على تركيزه الكامل مع المارد الأحمر وعدم الإلتفات لأي إشاعات اخرى.

وقال بيتس موسيماني خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المريخ السوداني: " أتيت إلى هنا في مهمة مختلفة ومحددة مع النادي، لا أنظر سوى للقميص الأحمر الذي ارتديه ".

وتابع المدير الفني للمارد الأحمر: " بكل تأكيد لدي انتماء كبير لجنوب إفريقيا فهي وطني ومولدي، ولكن أنا ليس لي علاقة به الآن من الناحية الرياضية ، وتركيزي مع الأهلي فقط".

وأضاف موسيماني: " لدينا مباراة هامة أمام المريخ السوداني، سنعمل كل مافي وسعنا من أجل الثلاث نقاط وحسم التأهل".

سيد عبدالحفيظ يشكر المريخ السوداني

في نفس الإطار أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي على الدور الكبير الذي قام بع مسئولي المريخ السوداني قبل مواجهة الفريقين في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي: " النادي يتم بالإشادة للدور الكبير الذي قامت به إدارتا المريخ السوداني وفندق الإقامة بالسودان، لتوفير كل متطلبات واحتياجات بعثة الأهلي في السودان قبل المواجهة المرتقبة ".

وأضاف مدير الكرة: " حرصت إدارة المريخ على تسهيل كل المتطلبات التي تحتاجها بعثة الأهلي في ضوء العلاقة التاريخية بين الناديين ، وكذلك الإدارة القائمة على فندق الإقامة لم تتوقف منذ اللحظة الأولى لوصول الأهلي عن تسهيل كل الأمور والمتطلبات الخاصة بالفريق، واؤكد ليس هناك أزمة في المياه داخل الفندق".

الدرندلي يهدي المريخ السوداني درع الأهلي

وفي نفس السياق أهدى المهندس خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس البعثة في الخرطوم، درع وعلم النادي إلى آدم عبد الله، رئيس نادي المريخ السوداني، على هامش اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة في الخرطوم، ليؤكد على العلاقة الطيبة بين الناديين.

وشكرالدرندلي رئيس المريخ على الجهود التي قام بها ناديه من أجل تذليل كافة العقبات، قبل مباراة الفريقين المقرر أن تقام غدًا السبت في دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي و المريخ السوداني في إطار منافسات الجولة الخامسة في تمام الثالثة عصر غد السبت على ملعب المريخ السوداني.