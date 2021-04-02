فيديو.. رئيس هيئة قناة السويس: بستمد الحياة والقوة من المراكب اللى بتعدى

جدة - نرمين السيد - علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على نجاحهم فى تعويم السفينة البنمية قائلاً: "إحنا معملناش غير الواجب اللى علينا، ومكناش بنفكر إلا فى مصلحة البلد إن قناة السويس لا تتأخر ساعة واحدة".





وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال لقائه مع مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة: "غلق القناة كان شىء أحزننى وأنا واقف على المركب وشايف المراكب واقفة، وأنا بستمد الحياة والقوة من المراكب اللى بتعدى". وأوضح أن الستة أيام قبل تعويم السفينة كانت صعبة عليهم، مضيفًا: "فى الآخر ربنا كرمنا، والعالم عرف إن قناة السويس شريان مهم". وأشار إلى أن الأزمة كانت من المواقف الصعبة التى مر بها فى حياته، منوهًا إلى أنهم وضعوا سيناريوهات للتعامل مع الأزمة.

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