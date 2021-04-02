بالمعدول لـ شنودة فيكتور: #المصرى_يقدر .. قناة السويس بطولات عبر الزمن

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى شنودة فيكتور إن المصريين سجلوا 5 أحداث تاريخية منذ نشأة قناة السويس من 162 عامًا أبرزها : "حفر القناة 1859، وتأميمها 1956، وعبورها خلال حرب 1973، وتوسيعها وتطويرها 2015، وتعويم السفينة الجانحة مارس 2021".





وأضاف فيكتور فى حلقة جديدة من برنامجه "بالمعدول"، الذى يقدمه عبر "دوت الخليج"، اليوم الجمعة، أن كل بيت فى مصر المحروسة خلال عام 1859 إلى 1869 ساهم فى حفر قناة السويس وقتها كان تعداد الشعب المصرى 4 ملايين نسمة، مشيرا إلى أن المصريين استخدموا الفأس فى الحفر.

وتابع: "بعد الانتهاء من أعمال الحفر ظلت قناة السويس خاضعة للاحتلال ولم يدخل إلى خزينة مصر جنيهًا واحدًا طيلة 97 عامًا، حتى جاء الزعيم جمال عبدالناصر 1956 وقرر تأميم القناة وأصبحت ملك للمصريين، وفى 1973 كانت سكة المصريين للعبور والانتصار فى حرب أكتوبر".

وذكر أنه قد مر التاريخ حتى تم توسعتها فى 2015 لتكون نقطة الانطلاق للتنمية فى مصر و"رؤيتها 2030" وخلال عام واحد حتى أصبحت منطقة تجار حرة عالمية تليق باسم الدولة المصرية.

وأشار إلى أن المصريين الأبطال فى 2021 نجحوا فى تعويم السفينة "إيفر جيفن" التى جنحت داخل القناة، وأوضح أن توافر الإرادة يحقق كل النجاحات فى جميع المجالات.

ونوه فيكتور أن المصريين قادرين على تحقيق أكبر إنجاز عن طريق إنشاء دلتا جديدة وزراعة مليون فدان حتى تحقق مصر الاكتفاء الذاتى، كما أننا قادرون على إبهار العالم بنقل المومياوات، وبناء مدن جديدة، ومدن طبية، وعاصمة إدارية.