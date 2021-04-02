فيديو.. أسامة ربيع: التحقيق مع طاقم السفينة الجانحة سيستغرق بعض الوقت

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن التحقيق مع طاقم السفينة البنمية سيستغرق بعض الوقت، مضيفًا: "التحقيق ضروى بعد الحادثة، ويسير فى مجراه وهناك محققين من الهيئة على ظهر السفينة".





وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال لقائه مع مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن هيئة السفينة متعاونة فى التحقيقات، لافتًا إلى أنه فى خلال الأسبوع المقبل قد ينتهى التحقيق. وأوضح أن حركة الملاحة تسير بشكل منتظم فى القناة منذ تعويم السفينة، منوهًا إلى أن هناك 61 من 422 سفينة سيمرون من القناة، وبذلك سينتهى عبور جميع السفن العالقة.

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