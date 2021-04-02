تعرف على موعد صرف مرتبات شهر ابريل

يهتم قطاع كبير من العاملين بالدولة بموعد صرف مرتبات شهر ابريل، وخاصة مع حلول شهر رمضان خلال أيام وجيزة، ما يتطلب مصروفات عديدة لشراء الإحتياجات اللازمة للشهر الكريم، والسلع الرمضانية الشهيرة وغيرها.

دوت الخليج يكشف موعد صرف مرتبات شهر ابريل، بعدما تفاقمت العمليات البحثية عن موعد المرتبات من قبل العديد من العاملين بالدولة بمختلف القطاعات.

موعد صرف مرتبات شهر ابريل

أعلنت وزارة المالية، أنه من المقرر إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية اعتبارًا من يوم 26 ابريل، و23 مايو 2021، حيث وضعت الوزارة مواعيد صرف محددة لمرتبات شهر ابريل 2021 لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، وذلك لعدم التكدس أثناء صرف المستحقات المالية على ماكينات الصرف وفي البنوك تجنبًا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

حرصت وزارة المالية على إتباع نظام خاص بصرف المرتبات منذ بداية ظهور فيروس كورونا، وذلك لحماية المواطنين من إلتقاط العدوى، فضلًا عن إجراءات التعقيم المستمرة والإجراءات الإحترازية التي شددت عليها، لتهيب بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

صرف المرتبات

تحاول وزارة المالية جاهدة عدم تأخير صرف المستحقات المالية على العاملين بالدولة، وذلك كي يستطيع العاملون التواصل بشكل أكثر راحة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا.

الجدير بالذكر، أن فيروس كورونا كان قد بدأ في التوغل داخل البلاد مع أواخر ديسمبر عام 2019 مع ظهوره في مدينة ووهان الصينية، لتحاول دول العالم التصدي لذلك الفيروس اللعين وحماية مواطنيها بشتى الطرق المختلفة، وإجراء العديد من الشروط والإجراءات التي أصبحث إلزامية على المواطنين مثل ارتداء الكمامة، والتعقيم الدائم داخل الهيئات والإدارات المختلفة.