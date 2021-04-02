جونيور أجاي: الزمالك كان أفضل في النهائي.. والهدف في الأبيض بـ 100«فيديو»

/625377/جونيور-أجاي-الزمالك-كان-أفضل-في-النهائي-والهدف-في-الأبيض-بـ-100فيديو

أكد جونيور أجاي لاعب النادي الأهلي، على أهمية الأهداف في مرمى الزمالك بالتحديد حتى لو لم يحرز اللاعب أي أهداف أخرى في الفرق المنافسة مؤكدا على أهمية وجود إختلافات في الأراء حول اللاعبين.

وقال جونيور أجاي خلال برنامج الدريبي الذي تبثه وتنتجه شركة « we»: " سأقول لك شيئا – موجه حديثه للمذيع - عندما وقعت للأهلي الجميع كان يقول لي لو سجلت 100 هدفًا في أي فريق لابد أن تقوم بالتسجيل في مرمى الزمالك، لأن الهدف الواحد في الفارس الأبيض قيمتة كبيرة جدا لدى الجماهير حتى لو لم أسجل الإ هذا الهدف فقط".

أجاي يعلق على نهائي إفريقيا

ووضح أجاي: " سجلت 4 أهداف في مرمى الزمالك خلال 8 مباريات خاضهم الأهلي أمام الفريق الأبيض، وأعتقد أنها نسبة جيدة للاعب في شباك المنافس و الغريم التقيلدي".

وواصل لاعب الأهلي: " من الجيد أن يختلف رأي الجمهور حول لاعب ما، وتلك هي الطبية فلن يكون اللاعب طوال الوقت جيد بنسبة 100% كما يريد بعض الناس".

أجاي يتحدث عن تذبذب مستواه مع الأهلي

وعن تذبذب مستواه قال أجاي: " أحيانا في كرة القدم تظهر في مستوى جيد وفي بعض الأحيان تكون على غير المطلوب وهي أمور طبيعية في كرة القدم ويمر بها أغلب اللاعبين".

وتابع لاعب منتخب نيجيريا: " من يصنع اللاعب هو الجمهور، وبالنسبة لنا فإنتقاد الجماهير ليس سببا للغضب أو الحزن لأنهم ينتقدونك دون أسباب شخصية، والجمهور هو من يصنع الفريق".

وعن مباراة نهائي إفريقيا قال أجاي:" مباراة نهائي إفريقيا من أصعب المواجهات التي خضتها أمام الزمالك، و سأكون صريحاً، الفارس الأبيض لعب مباراة جيدة وكانوا خطيرون في الهجوم علينا".

الجدير بالذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة المريخ السوداني في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ، في مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر في تحقيق فوز غاب عن الفريق الأحمر منذ 28 عاما بعد أخر إنتصار للفريق في السودان على حساب منافس الغد عام 1993.

وخاض الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني 7 مباريات في الخرطوم، أنحصرت بين فريقي الهلال والمريخ فقط.

واستطاع النادي الأهلي تحقيق فوزا وحيدا في السودان، وتلقى الهزيمة في لقاءين بينما كان التعادل حاضرا في 4 مواجهات قبل مواجهة الغد أمام المريخ السوداني في إطار منافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.