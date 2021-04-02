بالتزامن مع يوم اليتيم.. مجمع البحوث يطلق حملة بهم تُرحمون

جدة - نرمين السيد - ويتزامن إطلاق الحملة مع قرب دخول شهر رمضان المبارك وما يتطلبه الشهر الفضيل من مزيد من التكافل الاجتماعى واحتواء الأيتام ورعايتهم، وذلك فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن الحملة تأتى للتأكيد على اهتمام الإسلام ودعوته للإحسان إلى اليتامى وإكرامهم، وإن من الجزاء العظيم لكفالتهم هو الفوز بالجنة ومجاورة النبى، مستدلا بقول النبى صلى الله عليه وسلم: "أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِى الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى"، مما يبرز عظمة جوانب الرحمة والتكافل الاجتماعى وتحقيق معانى التآلف والمودة بين أفراد المجتمع.

وأضاف عيّاد، أنه فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها العالم أجمع، فإن الأمر يقتضى منا جميعًا المساهمة بل والإكثار من أعمال إدخال السرور على الأيتام ورعايتهم، وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم والتى قد تمثل حاجة أساسية فى حياتهم اليومية، خصوصًا مع قدوم شهر رمضان المبارك.

وأكد الأمين العام، أن الحملة تركز على بيان تعاليم الإسلام ودعوته لحسن معاملة اليتيم والرأفة بهم، والتى تمثل جانبًا إنسانيًا عاليًا ينبغى أن يتحلى به كل فرد من أفراد المجتمع حتى يعم الحب والسلام والتكافل، مع أهمية وعى المجتمع بأكمله بالعناية بهذه الشريحة المهمة فى كل وقت وحين، فمجتمع متكافل دائمًا ما ينعم بالسكينة والرحمة والتآلف والسلام.