لميس جابر : المصريون كبّدوا الحملة الفرنسية خسائر بشرية

وأضافت جابر، خلال برنامجها "حواديت لميس جابر"، الذى يُعرض على فضائية الحياة، اليوم الجمعة، أن قتال الجنود الفرنسيين خلال الحملة ومقاومة الثورات "أنهكهم"، حتى أصبح من الصعب على الحملة الفرنسية إخماد الثورات التى تخرج ضد جنود بونابرت.
وأشارت إلى أن "الخواجة بليار" الذى كان يقود الحملة فى ذلك الوقت أرسل إلى "ديزيه" يخبره أن كل سكان القرى التى نجتازها نجدهم يخلون أماكنهم قبل الوصول إليها، ووصف إقامتهم بأبنود بالصعبة خصوصًا مع صعوبة حصولهم على الطعام.
وتابع :"أن ديزيه أرسل إلى نابليون بونابرت يخبره بأنه ليس لديه معلومات عن الجنرال بليار، فالبلاد فى ثورة ومن الصعوبة تبادل الرسائل وطلب المدد بالذخائر والأسلحة من القاهرة".
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