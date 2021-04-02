صور: بمشاركة 10 شركات.. نجاح الملتقى التوظيفى لـالمصريين الأحرار فى عين شمس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك برعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف وحيد وجيه رئيس لجنة خدمة المواطنين، وباشرها مجدى طلعت مساعد رئيس قطاع خدمة المواطنين لقطاع الدلتا، وموريس عدلى أمين عين شمس وعضو الهيئة العليا.

حضر الملتقى عشرِ شركات لتوظيف الشباب وتعيين السيدات، بعد اجتياز لقاءات المسؤولين عن التوظيف ومنها: مجموعة الأمل للمصانع والشركات، وشركة أوشن فودز، وشركة أولاد رجب، ومصنع طاى للملابس، وشركة توب سيرفيس للأمن والحراسة، وإيتوال وغيرها.

ويأتى ذلك فى إطار الخدمات المجتمعية للمواطنين ومساعدة الشباب، لإيجاد فرص عمل للحد من البطالة.

وشارك فى الفعالية ريمون ناجى مدير المركز الإعلامى للحزب وعضو الهيئة العليا، وماجد نبيل عضو الهيئة العليا، وأعضاء هيئة مكتب أمانة عين شمس، وعدد من أعضاء خدمة المواطنين المركزية.

وفى ختام الفعالية كّرم الحزب ممثلى الشركات والأعضاء لمجهودهم فى إنجاح الملتقى.