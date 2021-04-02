المتحدة تزيل الستار عن برومو مسلسل ضد الكسر حصريا على CBC.. فيديو

كشف الأستاذ تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن برومو مسلسل "ضد الكسر"، المقرر عرضه فى السباق الرمضاني المقبل، حصرياً على شبكة قنوات cbc، والذى تقوم ببطولته نيللي كريم ومحمد فراج ولقاء الخميسي.

ونشر رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الرسمي للمسلسل، عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وكتب: "البرومو الرسمي لمسلسل ضد الكسر، حصرياً على cbc، رمضان 2021 إن شاء الله".

مسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد بطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.

وفى نفس السياق، تجسد الفنانة لقاء الخميسي فى مسلسل "ضد الكسر" مع النجمة نيللى كريم والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، دور سيدة متزوجة من لؤى عمران وتعمل فى مجال التجارة وتمتلك مطعما خاصا بها، وتدخل فى العديد من الصراعات والمشاكل.