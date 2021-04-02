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انت الان تتابع تفاصيل خبر الاوقاف تعلن رسمياً ضوابط صلاة التراويح في رمضان 2021 وإجراءات حاسمة لعمل المساجد خلال رمضان والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الأوقاف رسمياً عن ضوابط صلاة التراويح في رمضان 2021، وكذلك ضوابط العمل بالمساجد خلال الشهر الكريم، وجاءت هذه الضوابط عقب اجتماعات موسعة لقيادات الوزارة للإستعداد لهذا الشهر الفضيل.
ضوابط صلاة التراويح في رمضان 2021 وإجراءات عمل المساجد
وأعلنت وزارة الأوقاف على أن صلاة التراويح ستقام بالمساجد بإذن الله هذا العام، وسوف يتم تنفيذ الإجراءات الإحترازية بكل حسم وقوة، وعدم السماح بأي مخالفات بالمساجد، تزامناص مع تكثيف البرامج الدعوية الإلكترونية.
وجاءت ضوابط صلاة التراويح في رمضان 2021 وإجراءات العمل بالمساجد وفق ما يلي:
- إرتداء الكمامة.
- مصلية شخصية لكل مصلي.
- مراعاة التباعد الاجتماعي ووجود مسافة بين كل مصلي.
- عدم فتح دورات المياه.
- عدم فتح الأضرحة.
- عدم السماح بأي مناسبات المساجد أو المباني التابعة لها.
- عدم إقامة صلاة الجنازة بالمساجد.
- عدم إقامة أي موائد إفطار بالمساجد أو ملحقاتها.
- عدم السماح إقامة صلاة التهجد أو الاعتكاف.
- التخفيف في صلاة التراويح بما لا يتجاوز النصف ساعة.
- عدم إلقاء أي دروس أو خواطر دعوية.
- قصر العمل بالمساجد على الصلاة , وخطبة الجمعة فقط،ولا تزيد الخطبة عن 10 دقائق.
- فتح المسجد قبل الصلاة ب،10 دقائق وغلقها بعد الصلاة مباشرة وكذلك الأمر في صلاة التراويح.
- التشديد على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.
- عدم السماح بأي إجازات اعتيادية طوال رمضان.
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