/625378/حساب-الريال-عبر-تويتر--نتمني-أن-نراك-نحن-نحبك-يا-صلاح

نشر حساب ريال بيتيس، أحد أندية الدوري الإسباني، صورة للاعب منتخب مصر محمد صلاح، ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، تضامنا مع حديث لاعب الفريق وزميل لاعب المنتخب المصري السابق في صفوق روما الإيطالي.

وكتب الحساب الرسمي للنادي الإسباني على تويتر: "نحن نتمني أن نراك، نحن نحبك يا صلاح" في إشارة لفيديو لاعب ريال بيتيس الذي تمنى رؤية اللاعب المصري.

نحن نتمني أن نراك، نحن نحبك يا صلاح" في إشارة لفيديو لاعب ريال بيتيس الذي تمنى رؤية اللاعب المصري

وكان لاعب ريال بيتس الحالي وروما السابق، قد ناشد محمد صلاح لاعب ليفربول الحالي و روما الإيطالي السابق برغبته في رؤية الفرعون المصري قبل أن يقوم الحساب الرسمي للنادي الإسباني بنشر صورة له بقميص الفريق ومعلقة عليها نحن نتمني أن نراك، نحن نحبك يا صلاح".

انتشرت صور في الفترة السابقة لأحداث وقعت بعد مباراة المنتخب المصري ومنتخب جزر القمر، مع اللاعب الدولي محمد صلاح لاعب الفريق الإنجليزي ليفربول، في لقاء مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا كاميرون، بالقاهرة.

«محمد صلاح الحل».. كيف يتجاوز ليفربول عقدة الريال بدوري الأبطال ؟

الجدير بالذكر أن مسؤولو اللجنة الثلاثية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تقدموا باعتذار للدولي المصري محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول، عن الواقعة التي حدثت معه عقب لقاء الفراعنة وجزر القمر، يوم الإثنين الماضي، في ختام التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

محمد صلاح بقميص الريال

في حين اندفع عدد من الأشخاص نحو صلاح عقب المباراة، من أجل التقاط الصور التذكارية معه، في مشهد أثار غضب نجم ليفربول خوفا من حدوث أي احتكاك أو تلامس، في ظل انتشار فيروس كورونا، وغياب رجال الأمن عن الملعب والظهور في وقت متأخر.

اكد الاتحاد المصري لكرة القدم اللممثلة باللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، للدولي محمد صلاح أنه سيبعث بخطاب رسمي لنادي ليفربول الإنجليزي بسبب ما حدث بعد مباراة مصر وجزر القمر، في تصفيات كأس أمم إفريقيا.