تامر عاشور يُشعل مسرح مركز المنارة.."فيديو"

أشعل المطرب تامر عاشور الأجواء على خشبة مسرح مركز المنارة المفتوح، اليوم السبت، وذلك ضمن فعاليات احتفالات الربيع، حيث يحيي الحفل مع الفنان رامي جمال في حفل انتظره الجمهور منذ فترة طويلة.
دوت الخليج يرصد الفيديو الأول من حفل النجمين تامر عاشور ورامي جمال، بحضور عدد كبير من الجمهور الذي تفاعل مع “تامر عاشور” صاحب المقطوعات الرومانسية الحزينة حسب ما يلقبه جمهوره ومتابعيه.
حفل تامر عاشور ورامي جمال
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بصور لكلًا من تامر عاشور ورامي جمال من قبل الجمهور الذي كان في انتظار الحفل الفريد من نوعه للنجمين، خاصة محبي الأغاني الحزينة.
استهل المطرب تامر عاشور الحفل بعدد من أغانيه القديمة التي لها مكان خاص بين جمهوره على الرغم من مرور سنوات عديدة على طرحها إلا أنها لاتزال عالقة في أذهان محبيه.
الجدير بالذكر، أن يقدم الثنائي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيهم القديمة والحديثة التي يحيها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.
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