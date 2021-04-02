/625380/محمد-الشناوي-يكشف-طريقة-تصدر-الأهلي-المجموعة-وكيفية-الفوز-على-المريخ

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي، على قوة فريق المريخ السوداني نظرا لتاريخه الكبير في السودان والقارة الإفريقية، مشددا على قدوم المارد الأحمر للأراضي السودانية من أجل حسم التأهل والعودة للقاهرة بالثلاث نقاط.

وكشف محمد الشناوي خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة المريخ السوداني: " تصدر المجموعة هو هدف الأهلي قبل مواجهة المريخ، وهذا لن يتحقق سوى بالفوز في المباراتين القادمتين وأولهم مواجهة الغد قبل مواجهة سيمبا يوم الجمعة القادمة". وتابع الشناوي: "قمنا بدراسة المريخ جيدا، وقمنا بالاستعداد لهذا اللقاء بشكل مميز من أجل حصد الثلاث نقاط".

واضاف قائد الأحمر: " تربطنا علاقات تاريخية بالأشقاء في السودان ودائما نفتخر بهذة العلاقة الوطيدة، ورأينها خلال مباراة الهلال في النسخة الماضية".

وواصل قائد المارد الأحمر تصريحاته: " الفريق لديه دوافع كبيرة، لأنه يلعب دائمًا من أجل المركز الأول، وهدفه من لقاء الغد أمام المريخ السوداني هو العودة بالنقاط الثلاث من خلال تحقيق الفوز".

واختتم الشناوي: " الفوز في مباراة الغد هو خطوة مهمة نحو التأهل للدور التالي ومواصلة مشوار الفريق نحو الاحتفاظ ببطولة دوري أبطال إفريقيا وتحقيق اللقب العاشر الذي يحلم به الجماهير الحمراء".

على جانب أخر أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على قوة المباراة أمام المريخ السوداني، مؤكدا على تركيزه الكامل مع المارد الأحمر وعدم الإلتفات لأي إشاعات اخرى.

تصريحات موسيماني قبل مباراة المريخ السوداني

وقال بيتس موسيماني خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المريخ السوداني: " أتيت إلى هنا في مهمة مختلفة ومحددة مع النادي، لا أنظر سوى للقميص الأحمر الذي ارتديه ".

وتابع المدير الفني للمارد الأحمر: " بكل تأكيد لدي انتماء كبير لجنوب إفريقيا فهي وطني ومولدي، ولكن أنا ليس لي علاقة به الآن من الناحية الرياضية ، وتركيزي مع الأهلي فقط".

وأضاف موسيماني: " لدينا مباراة هامة أمام المريخ السوداني، سنعمل كل مافي وسعنا من أجل الثلاث نقاط وحسم التأهل".

وأختتم: “ لاعبي الأهلي مطالبون بالقتال لتحقيق الفوز في مباراة الغد أمام المريخ، وهذا ليس تمني، بل سيكون واقع إذا بذل كل لاعب أقصى جهد خلال اللقاء الذي سيكون هجوميًّا من الفريقين لرغبة كليهما في الفوز”.