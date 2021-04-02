صور: احتفالا بيوم اليتيم.. تقديم الخدمات الطبية لـ1550 طفلا فى 66 دار أيتام

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمات الطبية ورفع الوعى الصحى المجتمعى لـ 1550 طفلًا، بالإضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة العامة، وذلك اليوم الجمعة، داخل دور الأيتام على مستوى محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى تزامنًا مع الاحتفال بيوم اليتيم، فى إطار حرص الدولة على الاهتمام بالأطفال والصحة العامة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتحقيق رؤية مصر 2030.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن 27 فريقًا للتواصل المجتمعى التابعين لوزارة الصحة والسكان قاموا بمرافقة وكلاء الوزارة ومديرى مديريات الصحة للمرور على 66 دارًا للأيتام على مستوى محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أنه تمت مشاركة الأطفال الاحتفال السنوى وتوزيع الهدايا، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية وتوعوية عن التغذية السليمة للأطفال واتباع السلوكيات الصحية السليمة، وتطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا،

وأضاف مجاهد أنه تم تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم، وتحويل الأطفال الذين تحتاج حالتهم الصحية لعيادات التأمين الصحى لتلقى العلاج اللازم، بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية لـ850 سيدة من المشرفات والعاملات بدور الأيتام، وذلك بالمجان تحت شعار "100 مليون صحة"، من خلال 488 من الفرق الطبية بمديريات الصحة فى محافظات الجمهورية.

وأشار مجاهد إلى دور فرق التواصل المجتمعى فى التواصل الميدانى مع المواطنين، للتعريف بمبادرات الصحة العامة وكافة خدمات وزارة الصحة والسكان، للاطمئنان على صحتهم بشكل دورى، حيث يساهم ذلك فى حصول المواطن على حقه فى الخدمة الطبية والتواصل مع وزارة الصحة والسكان بشكل دائم.

وتابع مجاهد أن دور فرق التواصل المجتمعى يتمثل فى تحديد احتياجات المجتمع من المعلومات وتطوير خطة الاتصال وفقًا لذلك، بالإضافة إلى تسهيل تصميم وتنفيذ تدريبات التواصل المجتمعى للمثقفين الصحيين، وتوثيق وجمع البيانات، وتصميم نموذج التواصل المجتمعى المتوافق مع الأهداف العامة لوزارة الصحة والسكان، لافتًا إلى أن ذلك سوف يساهم فى التيسير على المواطنين فى تلقى الخدمات الطبية، لتحسين الصحة العامة لكافة فئات الشعب المصرى.