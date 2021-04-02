عاجل.. ضياء رشوان نقيبا للصحفيين لفترة جديدة

جدة - نرمين السيد - كشفت عمليات فرز اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة، عن نتيجة انتخابات النقيب، التى تنافس فيها ضياء رشوان النقيب الحالى، وسيد الإسكندرانى، وطلعت هاشم، وكارم يحيى، ورفعت رشاد، ومحمد مغربى.





وفاز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين لفترة جديدة بعد حصوله على أغلبية الأصوات. واكتمل فى الثالثة من مساء اليوم الجمعة، النصاب القانونى للجمعية العمومية لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين والمنعقدة فى نادى المعلمين. وأجريت عقب اكتمال النصاب القانونى الانتخابات، والتى حضرها عدد كبير من الصحفيين.

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