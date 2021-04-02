شوقى علام: المسلمون خصصوا أوقافا لرعاية الحيوانات الضالة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، أن تعذيب الحيوان وسوء معاملته، أو منعه عن الطعام والشراب حتى يموت، مخالف للرحمة، بل يُعد سببًا لدخول النار، مستدلا بقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "عُذِّبَتِ امرأةٌ فى هِرّةٍ سَجَنَتها حتى ماتَت فدَخَلَت فيها النَّارَ، لا هى أطعَمَتها ولا سَقَتها إذ حَبَسَتها، ولا هى تَرَكَتها تَأكُلُ مِن خَشاشِ الَأرضِ".





وأضاف علام، خلال لقائه الأسبوعى فى برنامج "نظرة" مع الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن المتتبع لمنهج الفقهاء يلحظ الاهتمام البالغ بالرحمة حتى بالحيوان، فنجدهم أجازوا الوقف على الحيوانات الضالة التى لا مأوى لها كالكلاب والقطط، من أجل رعايتها وتطبيبها وتقديم الطعام إليها. وأشار إلى أنه كانت هناك أيضًا أوقاف وقفت لكى يُشترى منها أوانٍ عِوضًا عن الأوانى المكسورة من الخدم لحمايتهم من غضب مستخدميهم، وهكذا تنوعت مجالات الأوقاف وانتشرت فى البلدان الإسلامية مؤدية دورًا بالغ الأهمية فى تماسك المجتمع انطلاقًا من الرحمة التى دعت إليها الشريعة.

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