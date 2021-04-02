صور.. جامعة الإسكندرية: ليس لنا علاقة بحفل عمر كمال

جدة - نرمين السيد - أكدت كلية التربية جامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، عدم صلتها بالحفل الذى أقيم، أمس، بشاطئ أحد الفنادق بسيدى جابر تحت اسم "حفل تخرج كلية التربية"، مشيرة إلى أن منظمى الحفل أفراد ليس لهم أى علاقة بالكلية وبصورة تجارية.





وأوضحت الكلية، فى بيان لها، اليوم الجمعة، أن إدارة الكلية اتخذت الإجراءات اللازمة، لمنع إقامة الحفل فى ضوء التزامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات والأنشطة حفاظا على صحة الطلاب.

وأشار البيان، إلى أن الكلية تواصلت مع إدارة الفندق، للتأكيد على أن إدارة الكلية ليس لها علاقة بهذا الحفل، وأن منظموه يستغلون هذه الفترة الحرجة التى لا تستطيع الكلية تنظيم مثل هذا النوع من الاحتفالات أو التجمعات بهدف تجارى واضح.

ولفت البيان، أن إدارة الكلية فور عملها بالتحضير لهذا الحفل فى 16 مارس الماضى أصدرت بيان تحذيرى للطلاب على جميع الصفحات الرسمية للكلية، يفيد بعدم الانسياق وراء أى دعاية كاذبة يجرى الإعلان عنها من جهات غير معلومة.

وأخلت إدارة الكلية ورعاية الشباب بالكلية مسئوليتها تجاه إقامة هذا الحفل خارج حدود الأنشطة الطلابية الرسمية، منوهة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي طالب قد تكون له علاقة بتنظيم أو استغلال اسم الكلية، للاشتراك فى نشاط غير معلن بالكلية إذ يعتبر ذلك خرقا لقوانين ولوائح الكلية والجامعة ما يعرضه للمسائلة القانونية.

كان الحفل الذى نظمه طلاب بكلية التربية جامعة الإسكندرية، وأحياه المطرب عمر كمال بشاطئ تابع لأحد الفنادق بسيدى جابر، أثار جدلا كبيرا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، فيما انتقد نشطاء عبر فيسبوك جمهور الحفل بقولهم "هؤلاء معلمو ومعلمات أولادنا فى المستقبل".