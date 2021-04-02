مُقدم استجواب هيكل: الوزير اتخذ الاصصدام منهجا فى سياسته والتعامل مع المؤسسات

أكد النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن أسامة هيكل وزير الإعلام اتخذ الاصطدام منهجا فى التعامل سواء مع الجهات الإعلامية أو جهات أخرى، موضحا أنه على الرغم من كونه شخصا مؤهلا ليتولى المنصب ولكن لماذا أصبح أداؤه بهذه الركاكة؟!.

واعتبر وكيل لجنة الثفافة والإعلام بمجلس النواب أن "هيكل" نظر لمهمته على أنها منصب تشريفى ولم يصن الأمانة الموكلة إليه وهو ما جعلها تحول من وشاح على صدر إلى حبل على رقبته، مشددا أنه أحدث تباعدا وانفصالا بين المؤسسات الإعلامية وهو ما يعد سابقة ليس لها مثيل، فهو لم ينسق بين الهيئات بل تحول لمعاداة الهيئات والمؤسسات الإعلامية، كما أصدرت الهيئات ما يستهجن تصريحاته وأساء لعلاقته بالصحفيين واتهم إعلاميين فى مهنيتهم وشرفهم وهو ما كان يعد أكبر طعنة للإعلاميين نفسهم.

ولفت إلى أن دور الوزارة كان فى الأساس لوضع استراتيجية للإعلام، قائلا: "انتظرنا سنوات لأن يكون لدينا وزير للإعلام فهل نجح فى ملء الفراغ الإعلامى لذلك ولم يعالج هذا الجانب المهم والمطلوب".

وشدد أن اللجنة انتظرت خلال الـ45 يوما أن يرد "هيكل" عليهم بتعديل فى سياساته أو اهتمام بما جاء فى تقرير اللجنة وانتقادات، بل أرسل رسالة سلبية مفادها عدم الاهتمام، مشيرا إلى أن استهجانه لاستدعاء المجلس تحول من استياء ليس من نواب اللجنة فقط أو من الجلسة العامة لـ"النواب" بل من رئيس المجلس ذاته، قائلا: "المجلس تعامل بسعة صدر لفترة كبيرة ولكن هو ماطل فى المثول أمامه.. وانتقاداتنا مبنية على حقائق بارتكاب أخطاء متتالية منها التزاوج بين السلطات فى الجمع بين عملين خلال وجوده بمجلس النواب، وأيضا الآن بين عمله كوزير للدولة ورئاسته لمدينة الإنتاج الإعلامى وهو ما يجعله تزاوج فج وغير مقبول".