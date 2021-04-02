/625381/10-آلاف-جنيه-المريخ-يحدد-سعر-تذكرة-مباراة-الأهلي

كشف نادي المريخ السوداني عن سعر تذكرة مباراة الأهلي في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في المباراة التي من المقرر إنطلاقها في تمام الثالثة عسر غد السبت.

وحدد نادي المريخ السوداني برئاسة آدم سوداكال طبقا للصحافة السودانية 10 الأف جنية سوداني سعر لتذكرة مباراة الأهلي في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان نادي المريخ قد تلقى موافقة رسمية على حضور 100 مشجع خلال مباراة الأهلي بعد أن كان حصل على موافقة بحضور 4000 مناصر قبل أن يتراجع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم وبعلن عن 1000فرد من الجمهور المريخاب فقط".

ومن المقرر أن تبدء مباراة الأهلي و المريخ السوداني في تمام الثالثة عصر غد السبت وهو ذاته بتوقيت الخرطوم، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، وتبث شبكة قنوات بي ان سبورت أحداث اللقاء بين الفريقين.

معلق مباراة الأهلي و المريخ

وكشفت شبكة قنوات Bein sport عن معلق مباراة الأهلي والمريخ السوداني، ويعلق على اللقاء المعلق الجزائري حفيظ دراجي عبر قناة Bein sport 4 والتي من المقرر إنطلاقها في الثالثة من مساء غد السبت علي ملعب المريخ في العاصمة السودانية الخرطوم.

قائمة الأهلي لمباراة المريخ السوداني

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن القائمة التي ستخوض مباراة المريخ السوداني وجائت كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي و على لطفي و مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام و رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف و محمد هاني وبدر بانون و سعد سمير.

خط الوسط: عمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وأكرم توفيق و أليو ديانج و حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا ووليد سليمان .

خط الهجوم: وطاهر محمد طاهر وجونيور أجاي ووالتر بواليا ومروان محسن ومحمد شريف.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام المريخ

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني و وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة و أليو ديانج.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وجونيور أجاي و محمد شريف.