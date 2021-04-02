ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين حتي مارس 2023

أظهرت المؤشرات شبه النهائية لعمليات فرز انتخابات مجلس نقابة الصحفيين، مساء اليوم الجمعة، التى أجريت بمقر نقابة المعلمين، فوز الكاتب الصحفي ضياء رشوان، بمنصب نقيب الصحفيين لولاية جديدة،حتي مارس 2023.

وتنافس على مقعد نقيب الصحفيين ٦ مرشحين هم: ضياء رشوان نقيب الصحفيين الحالي "الأهرام"، رفعت رشاد "أخبار اليوم"، سيد الإسكندراني "الجمهورية"، طلعت هاشم "مصر الفتاة"، كارم يحيى "المشهد"، ومحمد مغربي "الشعب".

ضياء رشوان نقيبا للصحفيين

وأجرىت الانتخابات بمقر نادى المعلمين بالجزيرة فى مكان مفتوح حرصا على قواعد التباعد الإجتماعى كإجراء احترازى منعا للإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد رفض مجلس الوزراء إقامة سرادق بشارع عبدالخالق ثروت لإقامة الانتخابات فيه.

ويتبقي حسم مقاعد المجلس حيث انتخابات أعضاء المجلس تكون بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، بينما يكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا أسفر انتخاب النقيب على عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات وتكون الإعادة في اليوم التالي مباشرة تفعيلا لقرار الجمعية العمومية لعام 2015، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوي الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.