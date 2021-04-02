إضاءة الكاتدرائية بالأزرق فى اليوم العالمى للتوعية بالتوحد

جدة - نرمين السيد - أضاءت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الجمعة، باللون الأزرق دعمًا لليوم العالمى للتوعية بمرض التوحد، تضامنًا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع مرضى التوحد ولنشر الوعى فى المجتمع بطبيعة مرضهم.





والتوحد هو حالة عصبية مدى الحياة تظهر فى مرحلة الطفولة المبكرة، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الوضع الاجتماعى أو الاقتصادى. ويشير مصطلح التوحد إلى مجموعة من الخصائص، كما أنه من شأن تقديم الدعم المناسب لهذا الاختلاف العصبى والتكيف معه وقبوله أن يتيح للمصابين به التمتع بتكافؤ الفرص والمشاركة الكاملة والفعالة فى المجتمع. ويتميز مريض التوحد بشكل رئيسى بتفاعلاته الاجتماعية الفريدة، والطرق غير الاعتيادية للتعلم، والاهتمام البالغ بمواضيع محددة، والميل إلى الأعمال الروتينية، ومواجهة صعوبات فى مجال الاتصالات التقليدية، واتباع طرق معينة لمعالجة المعلومات الحسية، ويعتبر معدل التوحد فى جميع مناطق العالم مرتفعًا ويترتب على عدم فهمه تأثير هائل على الأفراد المصابين به والأسر ومجتمعاتهم المحلية.

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