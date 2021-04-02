ختام حفل تأبين الفنان العالمى عادل نصيف بالمركز الثقافى القبطى  

جدة - نرمين السيد - أقام المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، مساء اليوم الجمعة، حفل تأبين للفنان العالمى د.عادل نصيف "سفير الفن القبطى"، بحضور أسرة الراحل الكريم والكثير من أحبائه من رجال الفن القبطى والصحافة.





وألقى الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، كلمة الافتتاح، ونعى فيها الدكتور عادل نصيف وقدم العزاء لأسرته وكل محبيه، وذكر كيف أن الفنان نشأ فى أسرة طيبة وأحب الفن منذ صغره وتخصص فى رسم الأيقونة القبطية والموزاييك والجداريات التى ملأت كنائس العالم، وكان خير سفير للروح المصرية القبطية. وقدم الأنبا إرميا العزاء لزوجته السيدة ليديا يوسف وابنتيه ساندرا وسارة وإخوة الراحل الكريم. كما ألقى بعض الكلمات من الأقرباء والأصدقاء والصحفيين ومحبى الفن القبطى، ذكروا فيها البعض من الأعمال الصالحة التى قام بها الراحل، وأكدوا على جهده الكبير ودوره البارز اللذين قدمهما فى إثراء فن الأيقونة القبطية والجداريات فى تاريخ طويل من الإبداع والتميز لأكثر من ثلاثين عاما، فاستحق أن يحظى بلقب "سفير الفن القبطى"، فى العديد من المعارض والمحافل الفنية المحلية والعالمية. وفى نهاية الحفل قدم الأنبا إرميا شهادة تقدير لروح الفنان عادل نصيف، فيما قدمت الحفل ألفت كمال الإعلامية بقناة "مى سات".

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