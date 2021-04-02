لميس جابر تحكى قصة انتصار الصعايدة على أسطول نابليون بونابرت

وقالت جابر، إن ديزييه أمر بإطلاق النار على الأهالى والثوار بمدينة طهطا التابعة لمحافظة سوهاج، وتمكن الجنود الفرنسيون من قتل ألف مواطن من الثائرين على الحملة الفرنسية.
وأشارت إلى أن ديزييه قرر العودة إلى أسيوط إلا أن سفينته سبقت الأسطول الفرنسى المكون من 12 سفينة ثم جنحت بالقرب من الشاطئ، وأوضحت أن الأهالى استغلوا الفرصة وبدأوا يهاجمون الأسطول وتمكنوا من الاستيلاء على السلاح والذخيرة.
وأوضحت أن الأهالى تمكنوا من الاستيلاء على السفينة "إيتاليا" وقرر قائدها إشعال النيران فى مستودع البارود لتدمير السفينة ثم ألقى بنفسه إلى نهر النيل ومن تبقى من جنوده حتى مات من كثرة القتال.
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