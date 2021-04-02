للمرة الثانية على التوالي.. ضياء رشوان نقيبا للصحفيين

أفادت المؤشرات الأولية بفوز الكاتب الصحفي ضياء رشوان بمقعد النقيب في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفينن، أمام المرشح رفعت رشاد.

فيما أكدت مصادر في اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين فوز النقيب الحالي للصحفيين الكاتب الصحفي ضياء رشوان بفترة جديدة.

وحصل ضياء رشوان على 2110 صوت، بينما حصل رفعت رشاد على 1618، وذلك بعد فوز 32 لجنة.

وكانت اللجنة قد أعلنت عن اكتمال الجمعية العمومية في انتخابات نقابة الصحفيين بنحو 2432 صحفي.

وتعقد نقابة الصحفيين، انتخابات التجديد النصفي على منصب النقيب و6 من أعضاء المجلس، بمقر نادي المعلمين بالجزيرة.