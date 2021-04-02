سحب 5402 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

شنت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية على الطرق والمحاور أسفرت عن سحب (5402) رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى.
جدير بالذكر أن المهلة الأخيرة التي منحتها وزارة الداخلية لتركيب الملصق الإلكتروني قد انتهت الثلاثاء الماضي ، بعدما استقبلت وحدات المرور على مستوى الجمهورية ، المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى والذى يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة ، وذلك خلال مهلة أنتهت بنهاية الشهر الماضي .
وناشدت وزارة الداخلية المواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها عدة مرات بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى ، وقدمت الوزارة الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.
واستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءاً ، تيسيراً لإجراءات تركيب الملصق الإلكترونى فقط ،بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى إنتهاء المدة المحددة.
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