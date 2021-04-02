/625384/ترتيب-الدوري-المصري-بعد-تعادل-سموحة-و-مصر-المقاصة

حقق مصر المقاصة تعادلا هاما أمام سموحة، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز. وسجل محمد عبدالمنعم مدافع الأمواج الزرقاء الهدف الأول لفريقه في مرمى مصر المقاصة بعد أن أرسلت الكرة من الركلة الركنية داخل منطقة الجزاء وحولها رجب نبيل برأسية قوية تصدى لها محمود حمدي ولكن سقطت منه وتابعها محمد عبد المنعم بتسديدة مميزة في الشباك .

وتعادل باسم مرسي لاعب الفريق الفيومي بعد أن أستغل اللاعب الكرة التي أرسلت داخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية ووصلت لعبد الله مجدي الذي سدد الكرة ولكن ارتطمت بقدم أحد المدافعين ووصلت لمهاجم الفريق الفيومي داخل منطقة الجزاء الذي راوغ محمد عبدالمنعم مدافع سموحة ثم سدد الكرة بيساره لتسكن الشباك.

وأرتفع رصيد مصر المقاصة للنقطة 25 محتلا بهم المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بنفس الرصيد من النقاط مع بيراميدز والاتحاد السكندري ولكن يتفوق الثنائي على الفريق الفيومي بفارق الأهداف.

ورفع سموحة رصيده للنقطة 23 محتلا بهم المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وهو نفس المركز قبل أن يدخل الفريق الفيومي اللقاء، ويتساوى الفريق مع المصري البورسعيدي.

ترتيب الدور الممتاز المصري

يذكر أن وادي دجلة حقق تعادلا مع الإنتاج الحربي في إفتتاح عودة المباريات للدوري الممتاز عقب فترة التوقف الدولي، وأنتهت المباراة بدون أهداف بين الفريقين في المواجهة التي جمعت الثنائي على ملعب الأهلي weالسلام.

ورفع الإنتاج الحربي رصيده للنقطة 11 لكنه ظل في مؤخرة جدول الدوري الممتاز متساويا مع الإسماعيلي في نفس الرصيد من النقاط، لكنه منح الدروايش فرصة كبيرة في تعويض فارق النقاط والإنطلاق في جدول الترتيب.

ورفع وادي دجلة رصيده للنقطة 14 في جدول ترتيب الدوري، ويحتل الفريق المركز السادس عشر من جدول الدوري الممتاز، قبل الإسماعيلي صاحب المركز السابع عشر ليمنح الفريق الأصفر فرصة لتعويض فارق النقاط.

ترتيب الدوري المصري بعد مواجهات اليوم

المركز الأول – الزمالك – 33 نقطة. المركز الثاني – الأهلي – 27 نقطة. المركز الثالث – بيراميدز – 25 نقطة. المركز الرابع – الاتحاد السكندري – 25 نقطة. المركز الخامس – مصر المقاصة – 25 نقطة. المركز السادس عشر – وادي دجلة – 13 نقطة. المركز السابع عشر – الإسماعيلي – 11 نقطة. المركز الثامن عشر – الإنتاج الحربي – 11 نقطة.