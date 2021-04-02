خاص.. لجنة جديدة في الزمالك خلال ساعات

وأكد مصدر أن اللجنة مكونة من مدير مالي ومدير تنفيذي ومدير نشاط رياضي، مشيرًا إلى أن حسين لبيب سيكون هو المدير التنفيذي وطارق حشيش مدير مالي والدكتور حسين السمري مدير نشاط رياضي.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية من بعض نجوم الكرة لإدارة ملف الفريق الأول لكرة القدم ومن بين المرشحين الدكتور محمود سعد.

وشدد على أنه سيتم فتح الباب للترشح خلال يوليو المقبل على أن تقام الانتخابات في موعد أقصاه سبتمبر.

هل تراجع إبراهيم عبدالله عن الإستقالة من الزمالك بعد دقائق من إعلانها؟!

قرر إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك عن الإعتذار في الإستمرار داخل عمل اللجنة داخل جدران قلعة ميت عقبة عقب مشاركة النادي في مباراة سبورتنج ضمن منافسات بطولة الدوري لكرة السلة.

وكتب إبراهيم عبدالله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الفيس بوك: "أعتذر عن عدم الإستمرار في مهمتي في اللجنة التنفيذية للزمالك الحبيب، كانت قد أعلنت قرارات مجلس إدارة النادي بعدم لعب مباريات دوري السلة، لحين رد مجلس إدارة اتحاد كرة السلة على تظلم الفارس الأبيض".

واضاف عضو اللجنة التنفيذية:" أبلغنا الجهاز الفني بهذا القرار أمس وأكدنا على القرار قبل المباراة بساعة واحدة ثم قوجئت بإقامة مباراة الفريق أمام سبورتنج ومشاركة الفريق فيها".

وأكمل:" لن أقبل أن يكون الزمالك مظلوما ونترك حقه".

الزمالك يهدد بالإنسحاب من الدوري

وأتم: " أشكر مجلس إدارة الزمالك الذي يعمل باخلاص من أجل رفعة اسم نادي الزمالك الحبيب، بالتوفيق للزمالك واعتذر عن أي تقصير".

في نفس الإطار أكد الفارس الأبيض في بيان رسمي: " قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك منح الاتحاد المصري لكرة السلة مهلة أخيرة، وهذا من أجل النظر في الطعن المقدم من نادي الزمالك ضد القرارات التي أعلنها اتحاد السلة عقب أحداث مباراة الأبيض والأهلي الأخيرة والتي تم حسبان الأهلي فائزا فيها.

وتابعت القلعة البيضاء عبر الموقع الرسمي للنادي: " ويؤكد نادي الزمالك أنه التزم بالسفر إلى الإسكندرية للقاء سبورتنج في انتظار قرار من الاتحاد تجاه تظلم الزمالك لكن ذلك لم يحدث".