/625386/5-قنوات-مفتوحة-تنقل-مباراة-الأهلي-و-المريخ-بدوري-أبطال-إفريقيا

يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام المريخ السوداني في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب الفريق السوداني في تمام الثالثة من عصر غد السبت، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر لتحقيق الفوز وحسم التأهل، وفي هذا الإطار نستعرض القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي و المريخ السوداني.

موقع دوت الخليج الإخباري يستعرض القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي و المريخ السوداني في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. أعلنت قناة مكسبي الفضائية نقل مباراة الأهلي و المريخ عبر التردد المفتوح للقناة ويمكنك استقبالها كالتالي: أعلنت قناة مكسبي الفضائية نقل مباراة الأهلي و المريخ عبر التردد المفتوح للقناة ويمكنك استقبالها كالتالي: التردد: 11411 . معدل الترميز 27500. معدل الاستقطاب أفقي. قنوات تنقل مباراة الأهلي و المريخ السوداني وأكدت قناة سوبر سبورت الجنوب أفريقية عن نقل مباراة الأهلي و المريخ السوداني ويمكنك إستقبالها : التردد: 12054 معدل الترميز 27500. معدل الاستقطاب أفقي. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي و المريخ تأكيدا لتحيا مصر تنقل قناة الملاعب الرياضية السودانية اللقاء ويمكنك إستقبالها: القمر الصناعي: عرب سات تردد:12520. معدل الترميز 27500. معدل الاستقطاب أفقي. قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي و المريخ و أعلنت قناة الملاعب الرياضية السودانية 2 بث أحداث المباراة بين الأهلي والمريخ السوداني عبر التردد التالي: القمر الصناعي: عرب سات. تردد :12523. معدل الترميز:27500. وتبث قناة TBC-1 ﺍﻟﺘﻨﺰﺍﻧﻴﻪ أحداث مباراة الأهلي و المريخ السوداني في إطار منافسات الجولة الخامسة، نظرا لأهمية المباراة لفريق سيمبا بطل تنزانيا ويمكنك إستقبالها عبر: القمر الصناعي: NNS ﻋﻠﻲ ﻧﻄﺎﻕ 57 ﺩﺭﺟﻪ ﺷﺮﻗﺎ ﺑﺘﺮﺩﺩ : 11503. معدل الإستقطاب: أفقي. ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﺰ: 2880. قائمة الأهلي لمباراة المريخ السوداني أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن القائمة التي ستخوض مباراة المريخ السوداني وجائت كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي و على لطفي و مصطفى شوبير. خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام و رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف و محمد هاني وبدر بانون و سعد سمير. خط الوسط: عمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وأكرم توفيق و أليو ديانج و حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا ووليد سليمان . خط الهجوم: وطاهر محمد طاهر وجونيور أجاي ووالتر بواليا ومروان محسن ومحمد شريف. التشكيل المتوقع للأهلي أمام المريخ حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني و وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف. خط الوسط: عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة و أليو ديانج. خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وجونيور أجاي و محمد شريف.

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