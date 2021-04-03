وزير السياحة والآثار يجرى جولة مع رئيس منظمة اليونسكو فى المتحف المصرى

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، بالمتحف المصرى بالتحرير، السيدة أودرى أزولاى رئيس منظمة اليونسكو والوفد المرافق لها، فور وصولهم إلى القاهرة فى زيارة تستغرق 4 أيام، وذلك تلبية للدعوة التى وجهها لها الوزير للمشاركة فى حضور موكب المومياوات الملكية المقرر انطلاقه غداً السبت ٣ أبريل الجارى.





وقام الوزير برفقة رئيس منظمة اليونسكو بجولة داخل المتحف، قاموا خلالها بمتابعة عملية تجهيز المومياوات الملكية التى سيتم نقلها غداً فى الموكب الأسطورى لبدء رحلتهم الأخيرة التى ستجوب شوارع القاهرة وصولاً إلى مكان عرضهم الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية. كما قاموا خلال الجولة بزيارة قاعة یویا وتویا بعد تطويرها، وقاعة كنوز الملك الذهبى توت عنخ آمون، بالإضافة إلى زيارة القاعة التى كان يُعرض بها المومياوات الملكية التى سيتم نقلها غداً والقطع الأثرية التى تم وضعها بالقاعة بدلاً منها والتى تتضمن عدد من الخبيئات الأخرى منها خبيئة وادى الجُسس أوخبيئة كهنة آمون المعروفة بمقبرة باب الجسس والتى تعتبر أكبر مقبرة سليمة وجدت فى مصر فى القرن 19. وقد أعربت مدير عام منظمة اليونسكو عن إعجابها البالغ بكافة مقتنيات المتحف ولا سيما كنوز الملك الذهبى توت عنخ أمون ومجموعتى یویا وتویا. تجدر الإشارة إلى أن زيارة السيدة أودرى أزولاى رئيس منظمة اليونسكو والوفد المرافق لها لمصر ستتضمن زيارات للعديد من المواقع الأثرية فى مصر.

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