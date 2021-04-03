فيديو.. انتظام حركة الملاحة بقناة السويس وعبور حاملة الطائرات إيزنهاور

جدة - نرمين السيد - وصرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، حيث تسجل التقارير الملاحية، اليوم الجمعة، عبور 80 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات صافية قدرها 4.7 مليون طن.



ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 43 سفينة بإجمالى حمولات صافية قدرها 2.5 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر 37 سفينة بالمجرى الملاحى الجديد للقناة، بإجمالى حمولات صافية قدرها 2.2 مليون طن. وأوضح رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة، تشهد اليوم الجمعة، عبور عدة سفن ووحدات بحرية عملاقة أبرزها حاملة الطائرات الأمريكية DWIGHT EISENHOWER، التى تعبر القناة ضمن قافلة الشمال، بالإضافة إلى ناقلة الغاز الطبيعى المسال LI JMILIYA التى تعبر أيضا من ذات القافلة بالقناة الأصلية بحمولة كلية قدرها 171 ألف طن، فيما تعبر ناقلة البترول KIDAN ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحى الجديد للقناة بحمولة كلية 164 ألف طن، مما يؤكد على الثقة الكبيرة التى يوليها المجتمع الملاحى الدولى فى قناة السويس وقدرة مصر على توفير الأمن والأمان للأنواع المختلفة من السفن ولحركة التجارة العالمية المارة عبر القناة. وفى الختام، وجه الفريق أسامة ربيع التحية لرجال هيئة قناة السويس ومرشديها الأبطال، تقديراً لدورهم البارز فى الحفاظ على انتظام حركة الملاحة فى القناة.

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