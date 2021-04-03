أسامة ربيع : أزمة السفينة الجانحة أظهرت أهمية قناة السويس عالميا

جدة - نرمين السيد - وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، الذى يعرض على فضائية mbc مصر، اليوم الجمعة، أن أزمة السفينة أظهرت دور قناة السويس عالميًا.
وذكر أن التحقيق مازال جاريًا فى أزمة السفينة، كما أن جهات التحقيق التى تم تشكيلها من هيئة قناة السويس تواصل تفريغ المعلومات الموجودة على "جهاز pdr" والاستماع لقبطان السفينة.
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