ضياء رشوان نقيبا وأبو كيلة عضوا.. النتيجة النهائية لانتخابات نقابة الصحفيين

جدة - نرمين السيد - أما بالنسبة للأعضاء فأعلنت اللجنة فوز إبراهيم أبوكيلة ومحمد خراجة وحسين الزناتى بمقاعد "فوق السن" وفوز دعاء النجار، وأيمن عبد المجيد ومحمد سعد عبد الحفيظ بمقاعد "تحت السن". وفاز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين لفترة جديدة بعد حصوله على أغلبية الأصوات. وفاز بعضوية مجلس النقابة كل من: أيمن عبد المجيد 1864 صوتا دعاء النجار 1078 صوتا محمد سعد عبد الحفيظ 1045 صوتا محمد خراجة 1338 صوتا إبراهيم أبو كيلة 1277 صوتا حسين الزناتى 1201 صوتا واكتمل فى الثالثة من مساء اليوم الجمعة، النصاب القانونى للجمعية العمومية لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين والمنعقدة فى نادى المعلمين. وأجريت عقب اكتمال النصاب القانونى الانتخابات، والتى حضرها عدد كبير من الصحفيين

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