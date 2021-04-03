صور .. الاستعدادات النهائية لموكب المومياوات الملكية

جدة - نرمين السيد - انتهت وزارة السياحة والآثار، من وضع اللمسات النهائية الخاصة بحفل نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، المقرر غدا السبت 3 أبريل.





ويشهد ميدان التحرير استعدادات مكثفة وأعمال تطوير كبيرة تتناسب مع الموكب والحدث العالمى، لنقل المومياوات الملكية من متحف التحرير لمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط. كما أنهت وزارة الداخلية، استعداداتها لتأمين الحدث العالمى لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط مروراً بشارع كورنيش النيل. واتخذت الوزارة إجراءات مكثفة لتأمين خط سير موكب المومياوات الملكية بالتنسيق مع الجهات المعنية. وبدأ المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط الاستعداد لاستقبال 22 مومياء ملكية. ويبدأ موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير، ليستمر بعدها إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، ومن المقرر أن يغلق المتحف المصرى بالتحرير أبوابه أمام الزيارة بشكل استثنائى.

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