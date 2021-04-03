بالأسماء ..النتيجة النهائية لانتخابات نقابة الصحفيين..رشوان نقيبا حتي مارس 2023

/625387/بالأسماء-النتيجة-النهائية-لانتخابات-نقابة-الصحفيينرشوان-نقيبا-حتي-مارس-2023
انتهت عملية فرز انتخابات التجديد النصفي لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين، بفوز الدكتور ضياء رشوان علي منصب النقيب، فيما فاز علي مقاعد "فوق السن" كل من إبراهيم أبوكيلة ومحمد خراجة ، حسين الزناتي وبمقاعد"تحت السن" دعاء النجار، وأيمن عبد المجيد، محمد سعد عبد الحفيظ".
وأجرى الانتخابات على مقعد النقيب والذى يشغله حاليا ضياء رشوان، ونصف عدد المقاعد طبقًا لنص المادة 43 من قانون النقابة والتى تنص على أن مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات، وتنتهى كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، ومدة عضوية النقيب سنتان، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين، وتكون العضوية فى مجلس النقابة بلا أجر أو مكافأة.
ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين حتي مارس 2023
كما أجرىت الانتخابات بمقر نادى المعلمين بالجزيرة فى مكان مفتوح حرصا على قواعد التباعد الإجتماعى كإجراء احترازى منعا للإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد رفض مجلس الوزراء إقامة سرادق بشارع عبدالخالق ثروت لإقامة الانتخابات فيه.
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