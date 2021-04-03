مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة Luxair القادمة من لوكسمبورج

جدة - نرمين السيد - استقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم، أولى رحلات شركة luxair القادمة من مدينة لوكسمبورج، وعلى متنها ١٣٨ سائحا، حيث من المقرر أن تقوم الشركة بتسيير رحلة أسبوعيا إلى مطار الغردقة.





هذا وقد تم فحص شهادة تحليل pcr التى يحملها ركاب الرحلة وإجراء الكشف الطبى والتحاليل الفورية على الركاب الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل pcr و كذا تم إنهاء إجراءات الوصول و تقديم كافة التسهيلات اللازمة مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية فى ظل جائحة كورونا .

كما قام فريق العلاقات العامة بالمطار بإستقبال الركاب بالورود والترحاب مع الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعى حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين.

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