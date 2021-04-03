تعرف على التحويلات المرورية للطرق المغلقة بالجيزة بسبب نقل المومياوات اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، أنه سيتم إجراء غلق كلى لكبارى عباس والجامعة والجلاء ومطلع كوبرى أكتوبر من شارع النيل ومطلع كوبرى 15 مايو من شارع النيل ومنزل الطريق الدائرى القادم من المعادى اتجاه شارع البحر الأعظم نطاق محافظة الجيزة باتجاه حدود محافظة القاهرة طوال فتره الاحتفالات والتى ستبدأ من الساعة الخامسة والنصف مساء يوم السبت وحتى الساعه التاسعة مساء نفس اليوم.





يأتى ذلك فى ضوء الاحتفالات والمراسم رفيعه المستوى التى ستقام بمناسبة نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصرى بميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، جهزت التحويلات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية للمواطنين وهى كالآتى:-

القادم من محاور فيصل والهرم وربيع الجيزى فى اتجاه أعلى "كوبرى الجيزة المعدنى ومتجه إلى كوبرى عباس وكوبرى الجامعة وكوبرى الجلاء وكوبرى 6 أكتوبر" يسلك منزل كوبرى الجيزة المعدنى اتجاه مستشفى الرمد ثم يمينًا إجباريا فى اتجاه محور البحر الأعظم حتى مطلع الطريق الدائرى فى اتجاه القاهرة ومناطق مدينة نصر والتجمع الخامس وطريق السويس.

القادم من محور شارع الجامعة فى اتجاه كوبرى الجامعة، يسلك شارع الجيزة يمينًا قبل كوبرى الجامعة من أمام حديقة الحيوان حتى دوران تفتيش الرى والعودة اتجاه شارع الجيزة مرة أخرى اتجاه نفق النهضة ونفق الجلاء وشارع النيل حتى كوبرى الساحل فى اتجاه مناطق القاهرة ومحور روض الفرج أو استكمال السير بشارع الجامعة حتى تقاطعه مع شارع ثروت والسير يسارًا اتجاه شارع ثروت ثم استكمال السير أعلى محور صفط اللبن وصولا حتى الطريق الدائرى القوس الغربى اتجاه محور روض الفرج.

القادم من شارع التحرير فى اتجاه كوبرى الجلاء يسلك إجباريًا شارع النيل حتى مطلع كوبرى الساحل فى اتجاه مناطق القاهرة ومحور روض الفرج.

ومن المقرر تعيين الخدمات المرورية اللازمة بالمواقع المشار إليها لتسير الحركة المرورية وتجهيز ووضع المساعدات الفنية ووسائل المساعدة بمواقع الغلق الكلى بالكبارى والمحاور المشار إليها من حيث "طواحين ضوئية - حواجز فسفورية – مخاريط" لإرشاد قائدى المركبات لضمان امن وسلامه المواطنين .