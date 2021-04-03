الأرصاد تعلن حالة طقس اليوم :  لطيف نهارا بارد ليلا .. والعظمى بالقاهرة 23

جدة - نرمين السيد - ويكون الجو لطيفا على السواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، الطقس ليلا بارد على كافة الأنحاء ، إلى جانب شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى متر والرياح السطحية جنوبية غربية : جنوبية شرقية.
وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة امتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 23 12
الإسكندرية 21 13
وادى النطرون 22 12
طنطا 22 12
شبين الكوم 23 11
دمنهور 22 12
بلطيم 20 12
مطروح 21 12
السلوم 23 11
سيوة 23 10
بورسعيد 21 13
دمياط 20 12
الزقازيق 23 12
المنصورة 22 11
الإسماعيلية 24 11
السويس 23 11
العريش 22 12
رفح 21 13
رأس سدر 24 12
نخل 22 06
نويبع 25 17
طابا 21 14
كاترين 20 06
الطور 27 16
شرم الشيخ 25 18
الغردقة 25 14
مرسى علم 24 15
الفيوم 24 09
بنى سويف 24 09
المنيا 25 10
أسيوط 25 10
سوهاج 26 11
قنا 26 11
الأقصر 27 14
أسوان 28 15
إدفو 27 13
أبوسمبل 28 14
الوادى الجديد 26 10
شلاتين 28 18
ابو رماد 26 17
حلايب 25 19
رأس حدربة 24 18
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