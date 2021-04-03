انت الان تتابع تفاصيل خبر بورصة الدواجن.. سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 3 أبريل وسعر الكتكوت الابيض وأسعار البيض والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر تفاصيل سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت الموافق 3 أبريل الجاري، والتي شهدت شهدت قفزة مفاجئة بمقدار جنيهاص في جميع البورصات والشركات العاملة بالسوق، مع استقرار سعر الكتكوت الأبيض اليوم، وذلك بعد ترة من التأرجح الكبير خلال الأسابيع الماضية والتي وصل معها سعر الكتكوت إلى أكثر من 14 جنيه. سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 3 أبريل 2021 وحول سعر الفراخ اليوم في بورصة الدواجن فقد جاءت وفق الأسعار التالية البورصة| الشركة سعر الفراخ البيضاء اليوم سعر الفراخ الساسو اليوم محمود الجداوي 28 جنيه 31 جنيه رئيس رابطة الدواجن 28 جنيه 33 جنيه منير السقا 28 جنيه 34 جنيه المنصورة للدواجن 28 جنيه 34 جنيه. محمد عادل 28 جنيه 33 جنيه أحمد عامر 28 جنيه —- بورصة جنوب الصعيد 27.5 جنيه 30 جنيه أما سعر الكتكوت الأبيض اليوم 3 أبريل فقد جاء وفق ما يلي: الوطنية: 11.5 جنيه.

المراعي: 8.75 جنيه.

الوادي: 10.5 جنيه.

سيد زكريا: 10 جنيه.

القاهرة للدواجن: 10.5.

أمات: 10.5 جنيه أسعار الفراخ في بورصة منير السقا اليوم 4 أبريل فراخ بيضاء اليوم: 28 جنيه.

فراخ ساسو: 34 جنيه سعر الكيلو.

فراخ أمهات بيضاء: 20 جنيه. أسعار الكتاكيت في بورصة السقا اليوم 4 أبريل كتكوت أبيض: 7.5 جنيه

كتكوت ساسو: 2 جنيه.

كتكوت بلدي: 1.75 جنيه.

كتكوت فيومي: 1.75 جنيه.

كتكوت هجين: 1.75 جنيه.

كتكوت بط مولر: 9 جنيه.

كتكوت بط مسكوفي 9 جنيه.

سمان عمر أسبوعين: 3.25 جنيه. أما أسعار البيض اليوم في بورصة البيض فقد جاءت كالآتي: الشركة سعر البيض الأبيض سعر البيض الأحمر بورصة الحمامي 32 جنيه 34 جنيه البنا 32.5 جنيه 34.5 جنيه الصحراوي 32 جنيه 34 جنيه قويسنا 33 جنيه 34 جنيه رشاد حمزة 32.5 جنيه 34.5 جنيه

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