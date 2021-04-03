الزراعة تبدأ الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الجلد العقدى اليوم

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن الهيئة ومديريات الطب البيطرى بكافة المحافظات قامت وبالتنسيق مع المحافظين والإدارات المحلية والأوقاف للتحصين بكل القرى من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومتابعة من خلال غرف عمليات بكل محافظة.

وقد وفرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية مسلتزمات الحملة القومية من لقاحات وسرنجات وأدوات حماية شخصية للقائمين بالتحصين ووقود وخلافه.

ويأتى توقيت حملة التحصين قبل فترة انتشار المرض فى الصيف بتكوين مناعات عالية صد تلك الأمراض.

وناشد وزير الزراعة المربين بالمشاركة بتقديم الحيوانات ومساعدة الأطباء البيطريين فى أداء واجبهم.