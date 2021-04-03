حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 4-4-2021

حظك اليوم برج الحمل الأحد 4/4/2021

مهنياً: من الواضح أن عجلة العمل أو الاتصال تتحرك ، ولن تمل من عدم قدرتك على استخلاص النتائج.

عاطفياً: لن تشكو من برودة مشاعر أحد أحبائك تجاهك أو عدم اكتراثه بمتطلباتك.

صحياً: تتسبب حيويتك ونشاطك أحيانًا في توتر عصبي لن يؤثر عليك بأي شكل من الأشكال.

حظك اليوم برج الثور الأحد 4/4/2021

مهنياً: هناك من يحاول تشويه صورتك في مجالك رغم أن نتائج عملك الجاد ستظهر قريباً.

عاطفياً: لا تنكر الحقيقة حيث لا يمكنك الابتعاد عن شريكك بسبب التفاهم الكامل بينكما في عناوين علاقتكما.

صحياً: يعدك هذا اليوم بالتوفيق من الناحية الصحية ، وسيكون لهذا تأثير إيجابي على نفسك.

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 4/4/2021

مهنياً: يتم تنفيذ خطوات مهمة وقرارات حاسمة ولكن هذا لا يعني أنه يتم اتخاذ خطوات عشوائية ومتهورة.

عاطفياً: عندما يخطئ الشريك فعليك أن تظهر له أخطائه ، وإن لم يفعل قد يكرر الخطأ مرة أخرى.

صحياً: هل أنت واثق تمامًا مما تفعله للحفاظ على صحتك؟ فهيا.

حظك اليوم برج السرطان الأحد 4/4/2021

مهنياً: يتطلب النجاح الجديد المزيد من الاجتماعات والاجتماعات مع بعض الزملاء الذين يلعبون دورًا في اختيار مهنتك.

عاطفياً: الدعم الذي تحتاجه من شريكك متاح ، لكن عليك أن تكون أكثر واقعية وتعتمد على نفسك أولاً.

صحياً: الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يسبب ضعف الدورة الدموية للكبد والكلى.

حظك اليوم برج الأسد الأحد 4/4/2021

مهنياً: أنتم اليوم نشيطون جداً على مستوى الاتصال وتبادل المعلومات ، يمكنكم القيام بعمل مثمر مشترك مع زميل.

عاطفياً: الصبر من أعظم صفاتك ، فهو يجعلك أقرب إلى من تحب ويكون قدوة في هذا المجال.

صحياً: لا تتفاجأ إذا شعرت بألم في البطن ، فالعصبية ستسبب لك حكة جلدية.

حظك اليوم برج العذراء الأحد 4/4/2021

مهنياً: لا تتسرع في الحكم على الآخرين إذا لم تكن متأكداً ، فقد تواجه مواجهة مع شخص غير معني بهذه المواجهة.

عاطفياً: شريكك يسعدك بالاقتراحات ، ويهدئك ، ويساعدك على تجاوز المشاكل التي كنت تخشى بذكرها فقط.

صحياً: صحتك جيدة ، بفضل قوة إرادتك وتصميمك على التحكم الجيد في مواقفك.

حظك اليوم برج الميزان الأحد 4/4/2021

من الناحية المهنية ، تشعر بالراحة لاتخاذ القرار في مصلحتك الفضلى ، ويبدو أن مصادر السعادة عديدة وتدعوك للاستفادة من الظروف المواتية.

عاطفياً: لا تتفاجأ باختلاف الآراء والمناقشات المحتدمة ، فأنت تميل إلى ارتكاب الأخطاء وتزيد المسافة بينك وبين شريكك.

صحياً: لا تيأس ، ولكن اتبع العلاج الذي بدأته ، وستظهر النتائج وفقًا لذلك.

حظك اليوم برج العقرب الأحد 4/4/2021

مهنياً: لديك جو مريح اليوم تتخلص من إجهاد العمل ويوم جيد.

عاطفياً: تجنب المواجهة السلبية مع شريكك قدر الإمكان ، خاصة إذا كان وضعك ضعيفًا ، وحاول استعادة الموقف بهدوء.

صحياً: تشعر بقليل من التعب ، مما يضعف أعصابك ويبقيك على أصابع قدميك.

حظك اليوم برج القوس الأحد 4/4/2021

مهنياً: لا تخف من التحدث بصراحة عما يدور في ذهنك إذا كنت متأكدًا من ذلك. لن يكون الخطأ مكلفًا وسيكون من السهل عليك حل المشكلات المعلقة.

عاطفياً: اليوم وحتى الغد عليك أن توضح لشريكك ما تفكر به. الصدق يمهد الطريق لخطواتك المستقبلية.

صحياً: الحساسية التي تصيبك كل عام في أيام كهذه لن تكون قوية بسبب قوة مناعتك.

حظك اليوم برج الجدي الأحد 4/4/2021

مهنياً: انتبه. يتطلب منك الوضع التحلي بالصبر وعدم إضاعة دخلك.

عاطفياً: كل الضغوط تختفي ، وتختفي المشاكل ، ويبدو هذا اليوم مفعماً بالأمل ويحدث تغييرات رائعة.

صحياً: أنت مهتم بشؤون الأسرة والصحة. يمكنك أن تأخذ الوقت الكافي للتخطيط وتغيير البرامج والاطلاع على بعض التفاصيل.

حظك اليوم برج الدلو الأحد 4/4/2021

مهنياً: حاول تنويع علاقاتك مع زملائك ، فهذا سيقربهم منك ويصحح الخلل في العلاقة.

عاطفياً: إن السلوك المزاجي مع شريكك يجعله يبتعد عنك ويتجنبك تدريجياً ، فحاول تحسين سلوكك معه.

صحياً: على الرغم من حيويتك ، يمكن أن تشجعك حياتك المهنية على جمع القوة والاهتمام بنفسك أكثر فأكثر.

حظك اليوم برج الحوت الأحد 4/4/2021

مهنياً: تحتاج إلى إعادة تقييم بعض توجهاتك ، خاصة تلك التي تشك فيها.

عاطفياً: يبتسم الحظ للوحدة ، فيقابلون الشخص الأنسب من الجنس الآخر ويصبحون قريبين بسرعة.

صحياً: احذر من العديد من الحركات المملة ولا تحاول أن تفعل أكثر مما هو مطلوب منك.