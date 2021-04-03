الأرصاد: طقس اليوم.. لطيف نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس اليوم نهارا لطيفا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري لطيفا على السواحل الشمالية معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
ويكون الطقس ليلا باردا على كافة الأنحاء وتتكون شبورة مائية صباحا علي مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري نشاط رياح علي مناطق من جنوب سيناء.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلي متر والرياح السطحية جنوبية غربية: جنوبية شرقيةوعن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلي مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلي ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية الي شمالية شرقية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 23 12
الإسكندرية 21 13
وادي النطرون 22 12
طنطا 22 12
شبين الكوم 23 11
دمنهور 22 12
بلطيم 20 12
مطروح 21 12
السلوم 23 11
سيوة 23 10
بورسعيد 21 13
دمياط 20 12
الزقازيق 23 12
المنصورة 22 11
الإسماعيلية 24 11
السويس 23 11
العريش 22 12
رفح 21 13
رأس سدر 24 12
نخل 22 06
نويبع 25 17
طابا 21 14
كاترين 20 06
الطور 27 16
شرم الشيخ 25 18
الغردقة 25 14
مرسي علم 24 15
الفيوم 24 09
بني سويف 24 09
المنيا 25 10
أسيوط 25 10
سوهاج 26 11
قنا 26 11
الأقصر 27 14
أسوان 28 15
إدفو 27 13
أبوسمبل 28 14
الوادي الجديد 26 10
شلاتين 28 18
أبو رماد 26 17
حلايب 25 19
رأس حدربة 24 18
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