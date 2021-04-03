سعر الكتكوت الابيض اليوم السبت 3 أبريل وسعر الدواجن والكتاكيت البلدي والفيومي وكتاكيت البط

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا في مصر فايف سعر الكتكوت الابيض اليوم السبت 3 أبريل للعام الجاري، والذي شهد حالة من الإستقرار الملحوظ في 99% من الشركات الموجودة بالسوق المصري، مع ارتفاع طفيف في الشركة المصرية الهولندية “طارق هلا”، ويأتي هذا الإستقرار تزامناً مع تأرجح ملحوظ فس سعر الفراخ على مدار الأيام الماضية ما بين ارتفاع وانخفاض.

سعر الكتكوت الابيض اليوم السبت 3 أبريل 2021

ويشهد الكتكوت الابيض اليوم حالة من الإقبال الطفيف، مقارنةً بإقبال كبير على شرائها من ربات البيوت خلال الأسابيع الماضية، مما أدى إلى وصول سعر الكتكوت لـ14 جنيه بل وزاد عن هذا الرقم، نتيجة استعداد الأسر المصرية الريفية لشهر رمضان بشراء الكتاكيت وتسمينها كي يتمكنوا من ذبحها خلال شهر رمضان الكريم.

وجاء سعر الكتكوت الابيض اليوم السبت 3 أبريل وفق ما يلي:

الوطن: 9.75 جنيه.

الحرمين: 9 جنيه.

الإسكندرية للدواجن: 9.5 جنيه.

الوادي: 10.5 جنيه.

الوطنية: 11.5 جنيه.

القاهرة للدواجن: 11.5 جنيه.

نيوهوب إيجيبت: 11.25 جنيه.

د سيد زكريا: 10 جنيه.

مكة المكرمة: 10 جنيه.

المراعي: 8.75 جنيه.

الكيان: 9.5 جنيه.

أمات: 10:5 جنيه.

أما سعر الفراخ اليوم في بورصة الدواجن فقد سجلت في جميع البورصات والشركات المتواجدة بالسوق 28 جنيه، وذلك بانسبة للفراخ البيضاء، أما الفراخ الساسو اليوم السبت 3 أبريل فقد تراوحت ما بين 30 إلى 34 جنيه بحسب البورصات والشركات المختلفة.

أما عن أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة السقا للدواجن، فقد جاءت وفق الأسعار الآتية: