بورصة الدواجن اليوم السبت 3 أبريل 2021.. أسعار الدواجن البيضاء والساسو والكتاكيت والبيض

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر فايف أسعار الدواجن في بورصة الدواجن اليوم 3 أبريل، وأسعار تفصيلية للفراخ البيضاء في الشركات المختلفة وأسعار الكتاكيت البيضاء وأسعار البيض، وذلك استمراراً للخدمات التي نقدمها للقارئ، هذا وتشير التوقعات أن هناك زيادة مقبلة في سعر الفراخ البيضاء، ووفق رئيس الثروة الداجنة فإن هذه الزيادة ستصل إلى 25% خلال شهر رمضان.

أسعار الدواجن.. بورصة الدواجن العمومية اليوم السبت 3 أبريل 2021

وبالرغم من الإستقرار الحذر في سعر الكتكوت الأبيض اليوم وعلى مدار الأيام الماضية، إلا أن أسعار الفراخ تشهد زيادة مستمرة منذ أيام، وقفزت من 24 للكيلو إلى 28 جنيه اليوم سعر الكيلو، أما الفراخ اساسو فتشهد استقراراً منذ عدة أسابيع.

وجاءت أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم السبت 3 أبريل وفق الأسعار التالية:

أولاً: سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 3 أبريل الجاري 28 جنيه، وسجلت الفراح الساسو أسعار تتراوح ما بين 30 إلى 34 جنيه، أما الفراخ البيضاء أمهات فسجلت اليوم 21 جنيه، وقد تختلف أسعار التنفيذ عن السعر المعلن بمقدار جنيهاً بالزيادة أو النقصان.

ثانياً: سعر البيض اليوم

أما أسعار البيض الأبيض اليوم فسجلت متوسط 32 جنيه سعر الكرتونة، أما البيض الأحمر فسجل متوسط 34 جنيه للكرتونة.

ثالثاً: سعر الكتكوت الأبيض اليوم

الوادي الوطنية القاهرة للدواجن سيد زكريا الحرمين الوطن المراعي أمات البنا 10.5 جنيه 11.5 جنيه 10.5 جنيه 10 جنيه 9 جنيه 9.75 جنيه 8.75 جنيه 10.5 جنيه 10 جنيه

رابعاً: أسعار الكتاكيت في بورصة السقا للدواجن اليوم