صور.. الإنتاج الحربى تشارك فى الموكب العالمى لنقل لمومياوات الملكية

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن "مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات " (مصنع 200 الحربى) التابع للوزارة قام بتصنيع 22 عجلة حربية على الطراز الفرعونى لصالح وزارة السياحة والآثار.





وأوضح الوزير فى بيان صحفى، أنه سيتم استخدام هذه العجلات - التى يجرها الخيول- فى الاحتفالية العالمية التى تنظمها وزارة السياحة و الآثار لنقل مومياوات 22 ملكًا وملكة و17 تابوتاً ملكياً فى موكب مهيب من التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة.

ويأتى تصنيع هذه العجلات الحربية فى إطار مشاركة وزارة الإنتاج الحربى فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات والقطاعات المختلفة بالدولة.