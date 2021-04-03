جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبدالله حسن المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، إن هيئة الأوقاف المصرية حققت أرقاما قياسية للشهر العاشر على التوالى على الرغم من الظروف الاقتصادية فى العالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا.





وتابع حسن، فى بيان، اليوم السبت: "بفضل الله تعالى وتوفيقه وبدعم كل أجهزة ومؤسسات الدولة ذات الصلة بشؤون الأوقاف وبما اتخذته الهيئة من خطوات جادة فى مجال استثمار أعيان الوقف وضبط جميع شؤونها المالية والإدارية وجهود العاملين بها، فإنها حققت العديد من الأرقام القياسية فى مجال الاستثمار واستيداء حقوقها، ومنها تحقيق أرقام قياسية للشهر العاشر على التوالى بالقياس إلى مثيله فى أى عام سابق، وذلك للشهر العاشر على التوالى من شهر يونيو 2020 حتى مارس 2021". وأوضح أن هيئة الأوقاف حققت ثلاثة أرقام قياسية فى كل من الربع الأول والثانى والثالث من العام المالى الحالى 2020-2021، لتحقق إجمالى نمو 24٪؜ زيادة فى إجمالى الإيرادات والأرباح الاستثمارية لهذا العام، بإجمالى إيرادات وأرباح استثمارية بلغت مليارًا ومائة وتسعين مليونًا فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مليار و190 مليون جنيه إيرادات وأرباح لـ الأوقاف أول 9 أشهر من 2020-2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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