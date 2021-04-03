بعد انتخابه نقيبا للصحفيين.. ضياء رشوان يشكر الجمعية العمومية

وجه ضياء رشوان نقيب الصحفيين الشكر للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بعد انتخابه نقيبا لدورة جديدة. وقال رشوان، في تصريحات عقب إعلان فوزه رسميا بمنصب النقيب، "تشرفت بنيل ثقة زملائي وسنكون على قدر المسئولية لدعم أعضاء الجمعية العمومية." وأضاف "سنواصل الجهد ولن نتوقف عن مساندة كل الزملاء في الأزمات التي تواجههم خصوصا في ظل أزمة كورونا التي يعاني منها الجميع"، مؤكدا أن المهنة تواجه الكثير من التحديات وأن مواجهتها بتضافر جهود جميع الزملاء. وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين بحصوله على 1965 صوتا.

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