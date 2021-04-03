/625389/أسعار-الذهب-اليوم-السبت-3-4-2021-في-سوق-الصاغة-المصري

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 3-4-2021 حالة من الاستقرار في الأسواق، وذلك مع بداية التعاملات اليومية الصباحية، حيث لايزال سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر محتفظًا بما وصل إليه ليتوقف عند 757 جنيهًا.

دوت الخليج يرصد أسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة المصري بالنسبة لكل عيار، إستمرارًا للخدمات التي يقدمها للقارىء على مدار الساعة خاصة أن هناك عدد كبير من المستثمرين والشباب المقبلين على الزواج وغيرهم يهتمون بأسعار الذهب دومًا، حتى يتمكنوا من معرفة آخر المستجدات التي آلت إليها الأسواق.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر عيار 24 عند 865.75 جنيه، أما عن عيار 18 سجل 649 جنيها للجرام، وعيار 21 سجل 757 جنيها للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب 6320 جنيها، أونصة الذهب 1730 دولار، حيث أن الأسعار المسجلة حاليًا في سوق الذهب قابلة للتغير خلال جلسات التداول، وذلك مع استمرار المضاربة على الذهب في البورصات العالمية، حيث يتم تحديث سعر أونصة الذهب بصورة مستمرة وفق عوامل العرض والطلب، والاقبال على شراء أو بيع الذهب في البورصات.

يرتبط سعر الذهب اليوم في مصر، بحركة سعر أونصة الذهب عالميًا، لذلك قد نشهد مزيد من التحركات في سعر المعدن النفيس بصورة دائمة ومستمرة.

حركة الذهب في مصر

يختلف سعر الذهب في مصر من محل صاغة إلى آخر، حسب المصنعية المتداولة في المحال، كما تختلف أسعار المصنعية من محافظة إلى أخرى، وأيضًا من تاجر إلى آخر بنسبة تتراوح بين 7% إلى و10% من سعر جرام الذهب.

الجدير بالذكر، أن هناك حالة من التذبذب تشهدها أسعار الذهب ما بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترات الأخيرة، بسبب تأثر الأسواق بتفشي فيروس كورونا، حيث وصل سعر جرام الذهب إلى أعلى ارتفاع في تاريخه خلال شهر أغسطس الماضي، بعد ان تخطى عيار 24 إلى الف جنيه.