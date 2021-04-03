أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 3-4-2021 بمنافذ وزارة التموين

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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 3-4-2021 في المجمعات الاستهلاكية، تبحث ربات المنزل عن سعر الخضر والفاكهة قبل حلول شهر رمضان الكريم كي تتمكن من تخزين كل ما تحتاجه من فواكهة للعصائر الرمضانية والخضر التي تزين المائدة الرمضانية، لذا تتابع ربة المنزل خلال تلك الأونة الأسعار المتداولة في الأسواق وكذلك المجعمات التي تحرص على توفير جميع المتطلبات بمختلف أشكالها.

دوت الخليج يرصد أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت داخل المجمعات الإستهلاكية، إستمرارًا للخدمات التي يقدمها للقارىء على مدار الساعة.

أسعار الطماطم في المجمعات الاستهلاكية

توقفت أسعار كيلو الطماطم عند 3.5 جنيه، وبلغ سعر البطاطس 3.75 جنيه للكيلو الواحد، وسجل سعر البصل الأبيض 4 جنيهات، والبصل الأحمر 6.5 جنيهات، وسجل سعر الكوسة 8 جنيهات، والجزر 5 جنيهات.

أسعار الخيار والليمون في المجمعات الإستهلاكية

بلغ سعر الخيار 8 جنيهات، والباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات، الفلفل الرومى بـ 8 جنيهات، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 9 جنيهات، والفلفل البلدى بـ 8 جنيهات، أما سعر الفلفل الألوان توقف عند 21 جنيها، الليمون بـ21 جنيها، الفاصوليا الخضراء بـ 14 جنيها، وسعر البسلة 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم في المجمعات الإستهلاكية

سجلت سعر الجوافة في المجمعات الإستهلاكية 9 جنيهات، وبلغ سعر التفاح السكرى 26 جنيهًا، والكانتلوب " أناناس" بـ 8.5 جنيه، اليوسفى بـ9 جنيهات، الموز البلدى بـ10 جنيهات، العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها، التفاح الإيطالى بـ 25 جنيها، البرتقال بسرة بـ9.5 جنيه، وتوقف سعر البرتقال البلدى عند 4.5 جنيه للكيلو الواحد.

الجدير بالذكر، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تحرص على توفير جميع السلع الأساسية من خضر وفاكهة وأسماك وغيرها من اللحوم بجانب السلع العذائية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة.